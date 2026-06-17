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Gempa M5.0 Guncang Waikabubak NTT, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |11:02 WIB
Gempa M5.0 Guncang Waikabubak NTT, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Gempa NTT (foto: Freepik)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika (BMKG) melaporkan adanya aktivitas gempa bumi dengan magnitudo 5,0 di Timur Laut Waikabubak, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan gempa itu terjadi pukul 10.44 WIB, Rabu (17/6/2026). Koordinat gempa berada di 9.57 Lintang Selatan dan 119.44 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.0, 17-Jun-26 10:44:16 WIB, Lok:9.57 LS,119.44 BT (10 km TimurLaut WAIKABUBAK-NTT), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun Titik gempa berada di 10 kilometer Tinur Laut Waikabubak, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan kedalaman 10 kilometer. BMKG juga menyebutkan, bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

"Tidak berpotensi tsunami," ujarnya.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
Gempa NTT BMKG Gempa
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