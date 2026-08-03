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Tragedi KM Mutiara Sentosa, 5 Jenazah Tiba di RS Bhayangkara Surabaya

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |11:27 WIB
Tragedi KM Mutiara Sentosa, 5 Jenazah Tiba di RS Bhayangkara Surabaya
Tim SAR Gelar Pencarian Korban KM Mutiara Sentosa/Basarnas
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SURABAYA – Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Polda Jawa Timur (Jatim) menerima lima kantong jenazah korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II di perairan Sumenep, Madura, Senin (3/8/2026).  Belum  diketahui berapa jumlah korban tewas dalam peristiwa tersebut.

Seluruh jenazah tiba secara bertahap sejak dini hari hingga pagi untuk menjalani proses identifikasi. Dua kantong jenazah tiba pada Senin dini hari. Selanjutnya, satu kantong jenazah tiba pukul 08.00 WIB, disusul dua kantong jenazah lainnya pada pukul 09.00 WIB.

Setibanya di RS Bhayangkara,  jenazah langsung dibawa ke instalasi forensik untuk menjalani proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Dokpol Polda Jatim.

Sementara untuk mempercepat proses identifikasi, Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Jawa Timur membuka posko post mortem di RS Bhayangkara.

Posko tersebut digunakan untuk mengumpulkan data ante mortem dari keluarga korban, seperti identitas, ciri fisik, data medis, hingga informasi pendukung lainnya.

Data yang dihimpun dari keluarga nantinya akan dicocokkan dengan hasil pemeriksaan forensik terhadap jenazah guna memastikan identitas masing-masing korban.

 

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