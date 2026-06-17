Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Analis Lengkap BMKG soal Gempa Dahsyat M6,7 Palu: Bukan Disebabkan Aktivitas Palu-Koro yang Legendaris

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |01:00 WIB
Analis Lengkap BMKG soal Gempa Dahsyat M6,7 Palu: Bukan Disebabkan Aktivitas Palu-Koro yang Legendaris
Rumah Rusak Akibat Gempa Palu/BNPB
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa gempa M6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah, akibat aktivitas Sesar Sausu, bukan sesar Palu-Koro yang legendaris. Diketahui, sejumlah bangunan rusak akibat gempa tersebut.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas Sesar Sausu,”ujar Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riama, Selasa (16/6/2026).

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault,” lanjutnya.

Sementara, Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto menjelaskan bahwa di wilayah Sulawesi Tengah terdapat banyak sesar aktif yang memicu aktivitas gempa.

“Memang di daerah Palu itu banyak sekali sumber gempa atau sesar-sesar aktif seperti di Sesar Sausu, di situ ada Sesar Ampana, ada Sesar Palu-Koro, itu banyak sekali,” katanya.

Wijayanto memastikan bahwa sesar yang memicu gempa M6,7 di Sulteng ini tidak memicu pembentukan sesar baru.

“Dan tentunya dengan sesar-sesar aktif ini biasanya tidak memicu aktivitas sesar di sekitarnya ya. Jadi misalkan nanti memicu sesar di sekitarnya bukan berarti nanti akan memicu gempa yang lebih besar, tentunya nanti hanya memicu gempa-gempa kecil saja,”kata dia.

Wijayanto pun memastikan bahwa BMKG akan terus memonitor dan mengevaluasi distribusi aktivitas gempa susulan. “Nanti kita bisa lihat, kita bisa petakan secara spasial apakah arahnya tetap di pusat gempa itu sendiri atau nanti yang akan menyebar ke wilayah di Sesar Ampana ataukah ke Sesar Palu-Koro,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Bumi gempa Gempa Palu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224860//bmkg_laporan_gempa_susulan_terjadi_di_palu-huaK_large.jpg
Palu Diguncang 71 Kali Gempa Susulan Pascagempa Dahsyat M6,7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224845//deputi_bidang_geofisika_bmkg_nelly_florida_riama-nQ9b_large.jpg
BMKG Catat 20 Kali Gempa Susulan Usai Gempa M6,7 di Palu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/340/3224830//bmkg_memantau_perkembangan_pascagempa_di_palu-LjfR_large.jpg
BMKG Pantau Potensi Likuefaksi Pascagempa M6,7 Guncang Palu Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224806//viral-Rqmv_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Palu, BMKG: Akibat Aktivitas Sesar Aktif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224798//gempa-9BMm_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Palu, Sejumlah Bangunan Luluh Lantak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/340/3224797//gempa-oyDX_large.jpg
Warga Panik dan Berhamburan Usai Gempa Dahsyat M6,7 di Palu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement