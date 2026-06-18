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Pascagempa Besar M6,7, BMKG Catat 612 Gempa Susulan Guncang Sulteng

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |10:02 WIB
Pascagempa Besar M6,7, BMKG Catat 612 Gempa Susulan Guncang Sulteng
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 612 gempa susulan mengguncang Sulawesi Tengah (Sulteng) pascagempa besar M6,7 yang terjadi pada Selasa 16 Juni 2026.

“Update gempa bumi susulan Sausu M6,7 sampai 17 Juni 2026 pukul 19.30 WITA. Gempa bumi susulan hingga saat ini berjumlah 612 dan gempa bumi dirasakan 25,” tulis BMKG dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat per Rabu 17 Juni pukul 06.00 WIB, gempa telah berdampak pada 1.834 kepala keluarga (KK) atau 5.784 jiwa. Sebanyak 73 warga dilaporkan mengalami luka ringan, sementara tiga orang lainnya mengalami luka berat.

“Adapun jumlah korban meninggal dunia masih tercatat satu orang, tanpa adanya penambahan dari laporan sebelumnya,” ungkap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangannya.

Kabupaten Sigi masih menjadi daerah yang mengalami dampak paling besar akibat gempa. Berdasarkan data terkini, jumlah warga terdampak di wilayah tersebut mencapai 1.813 kepala keluarga atau 5.744 jiwa. Selain itu, tercatat 71 orang mengalami luka ringan, tiga orang luka berat, dan satu orang meninggal dunia.

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Topik Artikel :
Gempa Sulteng BMKG gempa
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