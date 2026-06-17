Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Fakta Mengejutkan Gempa M6,7 Sulteng, dari Sesar Aktif hingga Efek Destruktif

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |17:17 WIB
6 Fakta Mengejutkan Gempa M6,7 Sulteng, dari Sesar Aktif hingga Efek Destruktif
Rumah roboh akibat gempa di Sulteng (foto: BPBD Sulteng)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah pada 16 Juni 2026 kembali menegaskan tingginya kerentanan geologis di wilayah tersebut. Gempa kerak dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif itu menunjukkan bahwa ancaman seismik di Sulawesi tidak hanya berasal dari Sesar Palu-Koro, tetapi juga dari percabangan sesar kompleks di sekitarnya.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, menjelaskan kawasan Palolo dan Sausu merupakan zona tarikan atau pull-apart yang terbentuk akibat dinamika Sesar Palu-Koro. Ketidaksempurnaan pada jalur sesar geser utama menyebabkan peregangan kerak bumi yang membentuk sesar-sesar turun dan cekungan yang kemudian terisi endapan sedimen.

"Inilah yang menjadi kunci mengapa guncangan gempa ini menjadi sangat destruktif. Endapan sedimen yang lunak di wilayah cekungan cenderung mengamplifikasi atau memperkuat gelombang seismik, menyebabkan bangunan di atasnya menerima guncangan jauh lebih kuat dibandingkan area dengan batuan dasar yang keras," kata Daryono dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Menurut dia, kerusakan yang terjadi menjadi bukti masih tingginya kerentanan fisik infrastruktur di wilayah terdampak. Mulai dari ratusan rumah yang rusak hingga terputusnya ruas jalan strategis Palu-Sigi-Poso.

Berikut enam fakta gempa M6,7 Sulawesi Tengah:

1. Termasuk Gempa Kerak Dangkal

Gempa ini dikategorikan sebagai shallow crustal earthquake atau gempa kerak dangkal yang umumnya dipicu aktivitas sesar aktif. Kedalaman hiposenter yang dangkal membuat energi gempa terkonsentrasi di sekitar episenter sehingga guncangan terasa sangat kuat di wilayah Palu, Sigi, dan Parigi Moutong.

Daryono menjelaskan kondisi tersebut memunculkan fenomena *near-field effect*, yakni gelombang seismik tidak mengalami peredaman signifikan sebelum mencapai permukaan tanah.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/337/3224998//mensesneg_prasetyo-vjJG_large.jpg
Sampaikan Duka Cita, Pemerintah Tekankan Penanganan Pascagempa di Sulteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/340/3224922//gempa-iUBp_large.jpg
Gempa M5.0 Guncang Waikabubak NTT, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224887//bangunan_rusak_imbas_dari_gempa_di_sulteng-S6Kx_large.jpg
Gempa M6,7 Guncang Sulteng, Satu Orang Tewas 312 Jiwa Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224857//gempa-Ww34_large.jpg
Analis Lengkap BMKG soal Gempa Dahsyat M6,7 Palu: Bukan Disebabkan Aktivitas Palu-Koro yang Legendaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224860//bmkg_laporan_gempa_susulan_terjadi_di_palu-huaK_large.jpg
Palu Diguncang 71 Kali Gempa Susulan Pascagempa Dahsyat M6,7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/16/337/3224845//deputi_bidang_geofisika_bmkg_nelly_florida_riama-nQ9b_large.jpg
BMKG Catat 20 Kali Gempa Susulan Usai Gempa M6,7 di Palu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement