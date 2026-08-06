Prakiraan Cuaca, Mayoritas Jabodetabek Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berawan pada Kamis (6/8/2026).

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, kondisi berawan diprediksi terjadi di seluruh wilayah, mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Sementara wilayah penyangga Jakarta juga mayoritas diprakirakan berawan. Misalnya Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Kota Depok.

Untuk wilayah Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang diprakirakan mengalami hujan ringan. Adapun Kota Tangerang diprediksi berawan, begitu juga Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

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