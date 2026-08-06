Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca, Mayoritas Jabodetabek Berawan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |05:01 WIB
Prakiraan Cuaca, Mayoritas Jabodetabek Berawan Hari Ini
Cuaca berawan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berawan pada Kamis (6/8/2026).

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, kondisi berawan diprediksi terjadi di seluruh wilayah, mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Sementara wilayah penyangga Jakarta juga mayoritas diprakirakan berawan. Misalnya Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Kota Depok.

Untuk wilayah Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang diprakirakan mengalami hujan ringan. Adapun Kota Tangerang diprediksi berawan, begitu juga Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/338/3233603/cuaca_jabodetabek-kDIw_large.jpg
Ramalan Cuaca Jabodetabek, Jaksel dan Depok Berpotensi Hujan Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/338/3233514/cuaca-VA9a_large.jpg
Mayoritas Cuaca Jabodetabek Diprediksi Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/338/3233298/hujan-ltiw_large.jpg
Cuaca Sebagian Jabodetabek Diprediksi Hujan Ringan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/338/3232978/hujan-uRIp_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/338/3232844/hujan-9bLk_large.jpg
Ramalan Cuaca, Sejumlah Wilayah Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/338/3232473/cuaca-RS29_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprakirakan Berawan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement