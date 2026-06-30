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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Capai 34 Derajat Celsius

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |05:06 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan, Suhu Capai 34 Derajat Celsius
Cerah Berawan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (30/6/2026) diprakirakan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan sepanjang hari.

Pada pagi hari, cuaca berangsur membaik dengan kondisi cerah berawan hingga berawan. Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan tetap didominasi cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah.

Untuk suhu udara, Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada di kisaran 22-32 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya berkisar 25-34 derajat Celsius.

Adapun kelembapan udara diperkirakan berada pada kisaran 55 hingga 95 persen, dengan angin permukaan bertiup dari timur laut hingga tenggara berkecepatan 5-25 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini sebelum beraktivitas di luar ruangan, terutama bagi pengguna jalan dan mereka yang memiliki agenda di area terbuka.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek Cuaca BMKG
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