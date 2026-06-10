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Belfast Membara! Kerusuhan Pecah, Sejumlah Bangunan dan Kendaraan Dibakar

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |09:38 WIB
Belfast Membara! Kerusuhan Pecah, Sejumlah Bangunan dan Kendaraan Dibakar
Kerusuhan Pecah di Belfast (foto: Sky News)
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BELFAST – Sejumlah titik di Kota Belfast, Irlandia Utara, dilanda kerusuhan hebat yang memicu kebakaran pada Selasa 10 Juni 2026 malam waktu setempat. Kerusuhan terjadi sehari setelah insiden penusukan brutal yang diduga merupakan upaya pemenggalan kepala, terhadap seorang pria yang kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Dilansir dari bnonews, Rabu (10/6/2026). Asap tebal membubung dari berbagai lokasi di Belfast. Sejumlah rumah, kendaraan, dan bangunan dilaporkan terbakar, sementara massa yang mengenakan penutup wajah terlihat berkumpul di sejumlah titik saat petugas darurat berupaya mengendalikan situasi.

Laporan media Inggris menyebut kerusuhan terkonsentrasi di kawasan Crumlin Road, Belfast Utara, serta sekitar Lower Newtownards Road di Belfast Timur. Selain itu, sebuah mobil polisi juga dilaporkan dibakar di wilayah Portadown yang berjarak sekitar 40 kilometer dari Belfast.

Sejumlah kendaraan, termasuk sebuah bus, hangus terbakar. Jendela bangunan komersial maupun rumah warga juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat aksi vandalisme selama kerusuhan berlangsung.

Hingga kini, pihak berwenang belum mengumumkan jumlah pasti bangunan yang terdampak maupun kemungkinan adanya korban luka akibat kerusuhan tersebut.

 

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