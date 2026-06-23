Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Taufik Hidayat Buron! Jadi Tersangka Penganiayaan dan Penyekapan Wanita di Jabar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |15:19 WIB
Taufik Hidayat Buron! Jadi Tersangka Penganiayaan dan Penyekapan Wanita di Jabar
Taufik Hidayat (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat (30) sebagai tersangka, dalam kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita berinisial YTR di Bandung, Jawa Barat.

"Sebelumnya bisa saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa beberapa hari yang lalu, tersangka TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka penganiayaan," kata Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

“Pasal 466 KUHP baru beserta penyekapan. Ini sudah kami tersangkakan kepada yang bersangkutan, inisialnya TH,” sambung dia.

Dia menyebutkan, saat ini Polda Jabar telah membentuk tim gabungan untuk mengusut dan memburu pelaku.

“Polda Jabar mengambil langkah-langkah cepat, kami menerima pengaduan, membuat laporan polisi, lalu membentuk beberapa tim gabungan dari seluruh Direktorat Reserse yang ada di Polda Jabar,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/33/3225993//uya_kuya-izmE_large.jpg
Uya Kuya Miris dengan Kasus Penyekapan Wanita di Bandung, Desak Polisi Tangkap Pelaku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/340/3225850//viral-DZNP_large.jpg
Awal Perkenalan hingga Hubungan Asmara Wanita di Bandung yang Disiksa Pacar 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/340/3225849//viral-spWB_large.jpg
Fakta Mengerikan dan Kronologi Wanita di Bandung yang Disekap dan Disiksa Pacar 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/338/3225552//kasus_pemukulan-VauT_large.jpg
Gegara Uang Rp50 Ribu, Jukir di Bogor Dikeroyok Sekelompok Preman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/25/3224112//gedung_sate-ZbVp_large.jpg
5 Destinasi Wisata Edukasi sekaligus Horor Paling Ikonik di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/18/3223690//kerusuhan_pecah_di_belfast-lB4r_large.jpg
Belfast Membara! Kerusuhan Pecah, Sejumlah Bangunan dan Kendaraan Dibakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement