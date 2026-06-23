Dedi Mulyadi Janjikan Rp250 Juta untuk Tangkap Taufik Hidayat, Pelaku Penyekapan di Bandung

JAKARTA - Warga Jawa Barat dikejutkan dengan kasus penyekapan dan penyiksaan kejam yang dialami seorang wanita berinisial YTT di Bandung. YTT yang menghilang selama kurang lebih tiga tahun ditemukan dalam keadaan mengenaskan akibat penyiksaan kejam oleh kekasihnya sendiri, Taufik Hidayat (TH), yang kini buron.

Terkait kasus ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan kemarahannya atas penganiayaan yang diterima korban. YTT diketahui disiksa oleh pelaku hingga mengalami luka berat dan cacat di berbagai bagian tubuhnya, bahkan membuatnya tidak lagi dapat melihat dan berbicara.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram (@dedimulyadi71), tokoh yang dikenal dengan sapaan KDM ini berharap agar Taufik Hidayat dapat segera ditangkap oleh pihak kepolisian.

"Saya sangat marah dengan laki-laki seperti ini, bernama Taufik Hidayat yang sekarang jadi buronan dan saya meyakini bahwa Tim Polda Jabar akan mampu dengan cepat menangkapnya," ujar KDM dalam videonya.

KDM membuka sayembara bagi masyarakat untuk membantu pihak kepolisian memburu dan menangkap Taufik Hidayat. Tak tanggung-tanggung, KDM menjanjikan hadiah Rp250 juta bagi informasi yang berperan dalam penangkapan Taufik Hidayat.

"Siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah Rp250 juta sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap," tambahnya.

Di akhir video, KDM menampilkan foto dari Taufik Hidayat yang saat ini buron, dan mengajak masyarakat serta pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku.

(Rahman Asmardika)

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