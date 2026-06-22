Awal Perkenalan hingga Hubungan Asmara Wanita di Bandung yang Disiksa Pacar 3 Tahun

Awal Perkenalan hingga Hubungan Asmara Wanita di Bandung yang Disiksa Pacar 3 Tahun

JAKARTA - Seorang perempuan berinisial YTT (29), warga Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat disekap kekasihnya selama kurang lebih tiga tahun. YTT akhirnya ditemukan dalam kondisi sangat memprihatinkan di rumah sakit dengan sejumlah luka berat di tubuhnya.

Menurut keterangan keluarga, korban pertama kali mengenal terduga pelaku pada tahun 2023 dalam sebuah acara konser musik di kawasan Tritan Point, Bandung.

Hubungan keduanya kemudian berlanjut menjadi hubungan asmara hingga pelaku sempat datang ke rumah keluarga korban di Rancaekek, Kabupaten Bandung. Namun setelah pertemuan tersebut, korban tiba-tiba menghilang dan sulit dihubungi.

“Iya, sejak saat itu langsung lost contact. Padahal sebelumnya masih rutin pulang karena bekerja dan ngekos di Bandung,” ujar adik korban, Syahrul Ulum (26), kepada awak media, dikutip, Senin (22/6/2026).

Keluarga korban sempat melakukan pencarian besar-besaran, termasuk menyebarkan informasi orang hilang di media sosial hingga sempat viral.

Namun upaya tersebut disebut sempat mendapat tekanan dari pihak yang meminta unggahan tersebut dihapus. Keluarga menduga hal tersebut berkaitan dengan terduga pelaku.

Saat pertama kali melihat korban di ruang IGD, keluarga mengaku sangat terpukul. Kondisi fisik YTT disebut mengalami kerusakan serius di beberapa bagian tubuh.

Korban mengalami gangguan penglihatan, luka di wajah, hingga bekas luka bacokan di kaki. Tim medis kemudian melakukan tindakan operasi untuk menangani luka di bagian kepala dan wajah.

Setelah kondisi korban mulai membaik, keluarga mendapat keterangan awal mengenai apa yang dialaminya selama menghilang.