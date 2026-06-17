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Ahmad Bahar Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Penyekapan Hercules

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |13:37 WIB
Ahmad Bahar Penuhi Panggilan Polisi Terkait Dugaan Penyekapan Hercules
Ahmad Bahar Penuhi Panggilan Polisi (foto: Okezone)
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JAKARTA - Penulis Ahmad Bahar sekaligus ayah dari Ilma Sani Fitriana mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu (17/6/2026). Kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik dan memberikan klarifikasi terkait dugaan penyekapan terhadap anaknya yang diduga dilakukan oleh Hercules pada Mei lalu.

Ia mengatakan, akan menjelaskan kronologi secara detail dan jujur kepada penyidik terkait peristiwa yang menimpa putrinya tersebut.

"Barangkali kronologi dari awal yang akan dipertanyakan. Dan saya akan berusaha menjelaskan sejujur-jujurnya, tidak ada yang kita tutupi," kata Ahmad Bahar di Polda Metro Jaya, Rabu (17/6/2026).

Ahmad Bahar tiba di Polda Metro Jaya didampingi dua kuasa hukumnya, yakni Gufroni dan Hidayatullah. Gufroni menjelaskan, kliennya tidak hanya dimintai klarifikasi, tetapi juga diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.

"Jadi hari ini nanti akan dimintai klarifikasi oleh penyidik dan tentu saja selaku saksi yang melihat, yang mengetahui peristiwa, akan menyampaikan keterangan-keterangan sesuai fakta yang sebenarnya agar kasus ini menjadi terang," ujar Gufroni.

 

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