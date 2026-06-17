Dibongkar Ahmad Bahar, Begini Kronologi Lengkap Dugaan Penyekapan Anaknya oleh Hercules

JAKARTA - Penulis sekaligus ayah dari Ilma Sani Fitriana, Ahmad Bahar, mengungkapkan kronologi detail terkait peristiwa dugaan penyekapan terhadap anaknya oleh Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario Marshal. Hal itu diungkapkan Ahmad Bahar saat mendatangi Polda Metro Jaya untuk melakukan klarifikasi pada Rabu (17/6/2026).

Ahmad mengatakan dirinya baru mengetahui kejadian tersebut sekitar waktu Magrib. Saat itu, ia mengaku tidak berada di rumah dan sedang bertamu ke salah satu tokoh.

Saat mengetahui anaknya dibawa, ia sempat mencari pertolongan kepada teman-teman pengacaranya, namun belum ada yang datang untuk membantunya. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Depok.

“Nah, kalau kaitan dengan peristiwa anak saya, saya baru tahu anak saya dibawa itu habis Magrib. Gara-gara dari jam 2-an siang sampai Magrib itu saya lagi bertamu di salah satu tokoh dan aturannya kalau kita bertamu HP harus dimatikan. Saya mencoba mencari pertolongan kepada banyak orang, banyak kawan-kawan lawyer, hanya saja karena hari itu hari Ahad, banyak yang lagi liburan, bahkan ada yang lagi di Tanah Suci,” kata Ahmad.

Ia sendiri mengaku awalnya tidak mengetahui pasti apa alasan anaknya dibawa dari kediamannya di Depok menuju Jakarta Barat. Polres Metro Depok pun akhirnya menghubungi pihak GRIB hingga akhirnya pihak GRIB mau membawa sang anak ke Polres Metro Depok dan tiba sekitar pukul 23.00 WIB.

“Jadi, saya nggak tahu apa masalahnya, kok tiba-tiba justru anak saya yang dibawa. Nah, saya kira di situlah awal mula akhirnya ada laporan yang dibuat oleh anak saya itu sendiri. Akhirnya menyampaikan ke Polres Depok dan sama, sat-set juga. Pihak Polres Depok menghubungi pihak Grib dan nggak lama kemudian menyampaikan bahwa katanya anak saya mau diantar ke Polres,” ujarnya.