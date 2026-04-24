HOME NEWS NUSANTARA

15 Warga Tewas di Papua, Komnas HAM: Saksi Sebut Pelaku Berpakaian Loreng!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |00:01 WIB
15 Warga Tewas di Papua, Komnas HAM: Saksi Sebut Pelaku Berpakaian Loreng
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap kesaksian korban soal tewasnya 15 warga sipil di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Salah satu kesaksian dari warga terduga pelaku ternyata menggunakan pakaian loreng.

"Ada saksi menyebut, menyebut seseorang (diduga pelaku) yang memegang senjata pakai baju loreng, itu kesaksian saksi ya," ujar Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey dalam konferensi pers, Kamis (23/4/2026).

Tim Komnas HAM saat ini masih akan melakukan pendalaman terkait keterangan saksi ini. Hal ini dilakukan untuk menguak fakta yang sebenarnya terjadi.

"Kami sampai hari ini kan masih mempersiapkan langkah-langkah dan terus melakukan pemantauan proaktif untuk memberi perhatian secara lebih khusus untuk kasus Puncak ini," tegas dia.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin Siagian menegaskan bahwa proses penyelidikan Komnas HAM masih berlangsung.

Dengan demikian belum ada kesimpulan atas dugaan pelanggaran HAM termasuk siapa sosok yang dinilai bertanggung jawab atas peristiwa di Papua ini.

"Kita harus mengimbangi duka yang luar biasa meninggalnya 15 orang di sana, ada anak-anak, ada perempuan dan oleh karena itu ini menjadi atensi luar biasa kami," pungkasnya.

 

TNI Murka, OPM yang Menembak Putra Terbaik Papua di Yahukimo Diburu Pasukan Gabungan!
TNI Baku Tembak dengan KKB di Yahukimo, Menko Polkam: Jaga Keamanan Warga!
Anggota KKB di Puncak Jaya yang Serang TNI Ditembak Mati
12 Warga Tewas saat Penindakan KKB, Eks Jenderal Tempur: Proses Hukum jika Ditemukan Pelanggaran!
Penyerangan PT Freeport, Jenderal Kopassus Bintang 3 Terjun Langsung Buru KKB Naik Panser
Breaking News! KKB Papua Mengamuk Tembaki Warga, 2 Bocah dan 1 Perempuan Jadi Korban 
