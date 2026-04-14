Bertemu Menteri Perang AS, Menhan Sjafrie Jalin Kerja Sama Pertahanan Utama!

JAKARTA - Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth menyambut mitranya dari Indonesia, yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Pentagon, Senin 13 April 2026. Dalam pertemuan tersebut, sepakat memperkuat kerja sama ke level Major Defense Cooperation Partnership (kemitraan kerja sama pertahanan utama) antara kedua negara.

Kemitraan ini akan menjadi kerangka kerja untuk meningkatkan kerja sama pertahanan bilateral antara AS dan Indonesia guna menjaga perdamaian serta stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

“Kunjungan Anda menunjukkan pentingnya hubungan keamanan yang terus berkembang — dan semakin aktif — antara Departemen Perang dengan Indonesia,” ujar Hegseth kepada Sjafrie melansir laman war.gov.

Ia pun mengungkap, bahwa kedua negara melaksanakan lebih dari 170 latihan militer bersama setiap tahunnya. “Kemitraan ini mencerminkan kekuatan dan potensi hubungan keamanan kita … memperkuat daya tangkal kawasan, serta mendorong komitmen bersama terhadap perdamaian melalui kekuatan,” tambahnya.

Sementara Sjafrie menegaskan pandangan Hegseth mengenai kuatnya hubungan antara AS dan Indonesia. “Hari ini kami hadir sebagai delegasi Indonesia dengan semangat yang sangat besar untuk terus mengembangkan hubungan pertahanan, yang diharapkan dapat berkelanjutan bagi generasi mendatang di Indonesia dan Amerika Serikat,” ujar Sjafrie.