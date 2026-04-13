HOME NEWS INTERNATIONAL

Negosiasi dengan Iran Gagal, Trump Perintahkan AL AS Blokade Selat Hormuz

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |07:42 WIB
Negosiasi dengan Iran Gagal, Trump Perintahkan AL AS Blokade Selat Hormuz
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Donald Trump mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) akan segera memblokade Selat Hormuz setelah perundingan damai antara AS dan Iran di Pakistan berakhir tanpa kesepakatan.

Trump, dalam unggahan media sosial pada Minggu (12/4/2026), menuduh Iran melakukan "pemerasan" dan mengatakan Angkatan Laut AS juga akan memburu serta mencegat kapal-kapal di perairan internasional yang telah membayar Iran biaya untuk melintasi selat tersebut. Ia menambahkan, pasukan AS juga akan mulai membersihkan ranjau yang menurutnya ditempatkan Iran di selat itu.

“Jadi, begitulah, pertemuan berjalan lancar, sebagian besar poin disepakati, tetapi satu-satunya poin yang benar-benar penting, NUKLIR, tidak disepakati,” kata Trump sebagaimana dilansir Al Jazeera. “Mulai sekarang, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang Terbaik di Dunia, akan memulai proses PEMBLOKIRAN semua kapal yang mencoba masuk atau keluar Selat Hormuz.”

Iran pada dasarnya telah menguasai Selat Hormuz, jalur vital bagi pasar energi global, sejak AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) memperingatkan pada Minggu bahwa kapal sipil dapat melintasi selat tersebut dengan mematuhi “peraturan khusus”, tetapi kapal militer yang mendekati selat itu akan dianggap melanggar gencatan senjata dan “akan ditindak tegas”.

 

