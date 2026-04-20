Gempa Besar M7,5 Guncang Jepang Picu Peringatan Tsunami

TOKYO - Gempa besar dengan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah Jepang pada Senin (20/4/2026). Badan Meteorologi Jepang (JMA) memberikan peringatan tsunami.

Melansir Channel News Asia, gempa berkekuatan M7,5 itu melanda Jepang Utara. JMA memperingatkan tsunami setinggi 3 meter di prefektur Iwate, Aomori, dan Hokkaido.

JMA menyatakan, gempa terjadi pukul 16.53 waktu setempat di perairan Pasifik di lepas pantai utara prefektur Iwate dan berada pada kedalaman 10 km.

Getaran tersebut cukup kuat untuk mengguncang bangunan besar hingga sejauh Tokyo, ratusan kilometer jauhnya.

Operator kereta cepat Tohoku Shinkansen mengatakan layanan telah ditangguhkan antara Stasiun Tokyo dan Stasiun Shin-Aomori. Layanan tersebut dihentikan karena gempa bumi, menurut penyiar NHK.

Gempa tersebut diukur pada skala intensitas seismik Jepang "atas 5" - cukup kuat untuk menyulitkan orang untuk bergerak. Dalam banyak kasus, dinding blok beton tanpa tulangan akan runtuh.



(Erha Aprili Ramadhoni)

