Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gempa Besar M7,5 Guncang Jepang Picu Peringatan Tsunami

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |15:40 WIB
Gempa Besar M7,5 Guncang Jepang Picu Peringatan Tsunami
Gempa Besar M7,5 Guncang Jepang Picu Peringatan Tsunami
A
A
A

TOKYO - Gempa besar dengan magnitudo 7,5 mengguncang wilayah Jepang pada Senin (20/4/2026). Badan Meteorologi Jepang (JMA) memberikan peringatan tsunami. 

Melansir Channel News Asia, gempa berkekuatan M7,5 itu melanda Jepang Utara. JMA memperingatkan tsunami setinggi 3 meter di prefektur Iwate, Aomori, dan Hokkaido.

JMA menyatakan, gempa terjadi pukul 16.53 waktu setempat  di perairan Pasifik di lepas pantai utara prefektur Iwate dan berada pada kedalaman 10 km.

Getaran tersebut cukup kuat untuk mengguncang bangunan besar hingga sejauh Tokyo, ratusan kilometer jauhnya.

Operator kereta cepat Tohoku Shinkansen mengatakan layanan telah ditangguhkan antara Stasiun Tokyo dan Stasiun Shin-Aomori. Layanan tersebut dihentikan karena gempa bumi, menurut penyiar NHK.

Gempa tersebut diukur pada skala intensitas seismik Jepang "atas 5" - cukup kuat untuk menyulitkan orang untuk bergerak. Dalam banyak kasus, dinding blok beton tanpa tulangan akan runtuh.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/18/3200499/pm_jepang-lugP_large.jpg
PM Sanae Takaichi Menang Telak di Pemilu Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188663/gempa-FVPi_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement