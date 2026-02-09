PM Sanae Takaichi Menang Telak di Pemilu Jepang

JEPANG - Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi meraih kemenangan telak dalam pemilihan parlemen sela (Pemilu Sela) pada Minggu 8 Februari 2026.

Dengan mayoritas dua pertiga kursi di majelis rendah yang diamankan bersama mitra koalisi, pemimpin LDP tersebut akan memiliki posisi yang lebih kuat untuk mendorong agenda sayap kanannya, terutama di bidang pertahanan, melansir Rt. com, Senin (9/2/2026).

Sebagai seorang konservatif garis keras, Takaichi terpilih sebagai PM perempuan pertama Jepang pada Oktober lalu. Ia telah mengadvokasi revisi konstitusi pasifis Jepang dan memperkuat kemampuan militer ofensif negara tersebut, di antara perubahan kebijakan lainnya.

Takaichi menyerukan pemilu sela pada Minggu dengan tujuan memanfaatkan popularitasnya dan mengamankan mandat baru untuk "pergeseran kebijakan besar."



LDP, bersama dengan mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang, kemungkinan besar akan menerima setidaknya 310 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 465 orang, menurut media Jepang. Ini akan menandai salah satu mayoritas majelis rendah terbesar dalam sejarah Jepang pasca-perang.

Kini setelah koalisi yang berkuasa mengamankan representasi yang luar biasa di majelis rendah, Takaichi akan mampu mengesampingkan hambatan di majelis tinggi, yang berpotensi membuka jalan bagi amandemen konstitusi Jepang.

Para pendahulu Takaichi dari LDP telah menyelaraskan diri dengan Barat dengan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia menyusul eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022.