Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PM Sanae Takaichi Menang Telak di Pemilu Jepang

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |09:21 WIB
PM Sanae Takaichi Menang Telak di Pemilu Jepang
PM Sanae Takaichi menang telak di Pemilu Jepang (Foto: RT. com)
A
A
A

JEPANG - Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi meraih kemenangan telak dalam pemilihan parlemen sela (Pemilu Sela) pada Minggu 8 Februari 2026.

Dengan mayoritas dua pertiga kursi di majelis rendah yang diamankan bersama mitra koalisi, pemimpin LDP tersebut akan memiliki posisi yang lebih kuat untuk mendorong agenda sayap kanannya, terutama di bidang pertahanan, melansir Rt. com, Senin (9/2/2026).

Sebagai seorang konservatif garis keras, Takaichi terpilih sebagai PM perempuan pertama Jepang pada Oktober lalu. Ia telah mengadvokasi revisi konstitusi pasifis Jepang dan memperkuat kemampuan militer ofensif negara tersebut, di antara perubahan kebijakan lainnya. 

Takaichi menyerukan pemilu sela pada Minggu dengan tujuan memanfaatkan popularitasnya dan mengamankan mandat baru untuk "pergeseran kebijakan besar."


LDP, bersama dengan mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang, kemungkinan besar akan menerima setidaknya 310 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 465 orang, menurut media Jepang. Ini akan menandai salah satu mayoritas majelis rendah terbesar dalam sejarah Jepang pasca-perang.

Kini setelah koalisi yang berkuasa mengamankan representasi yang luar biasa di majelis rendah, Takaichi akan mampu mengesampingkan hambatan di majelis tinggi, yang berpotensi membuka jalan bagi amandemen konstitusi Jepang.

Para pendahulu Takaichi dari LDP telah menyelaraskan diri dengan Barat dengan menjatuhkan sanksi terhadap Rusia menyusul eskalasi konflik Ukraina pada Februari 2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/18/3188663/gempa-FVPi_large.jpg
Gempa Dahsyat M7,6 Guncang Jepang, Peringatan Tsunami Dikeluarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement