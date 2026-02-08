Advertisement
Jepang Gelar Pemungutan Suara Pemilu Cepat, Kubu PM Takaichi Diperkirakan Menang Telak

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |10:57 WIB
TOKYO - Rakyat Jepang akan menuju tempat pemungutan suara untuk pemilihan umum (pemilu) cepat guna memilih anggota majelis rendah parlemen yang berpengaruh. Pemilu ini diperkirakan akan memberikan kemenangan telak kepada kubu Perdana Menteri Sanae Takaichi, meskipun rekor curah salju di beberapa bagian negara dapat membuat banyak pemilih tetap di rumah.

Pemungutan suara dimulai pukul 7 pagi pada Minggu, (8/2/2026) untuk lebih dari 104 juta pemilih terdaftar. Pemungutan suara awal berlangsung antara 28 Januari dan 7 Februari. Lebih dari 20 juta pemilih memberikan suara selama 10 hari tersebut, menurut Kyodo News.

Lebih dari 1.270 kandidat bersaing untuk 465 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, dalam pemilihan yang sangat penting yang dapat mengubah lanskap politik Jepang saat ini.

Sebuah partai atau koalisi membutuhkan setidaknya 233 kursi untuk memilih seorang perdana menteri.

 

