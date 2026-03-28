Jenazah Eks Menhan Juwono Sudarsono Tiba di Rumah Duka

JAKARTA - Jenazah mantan Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono tiba di rumah duka yang berlokasi di Jalan Alam Asri VII, Pondok Indah, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/3/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, jenazah Juwono tiba pada pukul 17.52 WIB. Jenazah terlihat diangkut menggunakan peti dan diantarkan mobil jenazah Kementerian Pertahanan dari Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI).

Setelah tiba, peti jenazah langsung diangkut masuk ke dalam rumah oleh kerabat dan keluarga.

Setelah peti jenazah tiba, sejumlah kerabat terlihat berdatangan menuju rumah duka. Mereka kemudian masuk ikut masuk ke rumah untuk melayat.

Hingga berita ini ditayangkan, belum terlihat ada mantan pejabat atau pejabat pemerintah yang datang. Adapun di lokasi, sejumlah persiapan seperti pemasangan tenda masih dilakukan.

Sebagai informasi, Juwono merupakan mantan Menteri Pertahanan di era presiden Abdurahman Wahid dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Juwono meninggal dunia pada usia 84 tahun pada Sabtu (28/3/2026) pukul 13.45 WIB.

(Erha Aprili Ramadhoni)

