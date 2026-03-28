HOME NEWS NASIONAL

Anak Ungkap Juwono Sudarsono 4 Tahun Berjuang Lawan Stroke Sebelum Meninggal

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |19:57 WIB
JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono, diketahui telah lama berjuang melawan penyakit stroke sebelum wafat pada usia 84 tahun, Sabtu (28/3/2026).

Sang putra, Vishnu Juwono, mengungkapkan ayahnya telah menjalani perawatan medis selama empat tahun terakhir akibat kondisi tersebut.

"Sakitnya sudah, sebenarnya sudah berlangsung 4 tahun. Beliau menderita sakit stroke keempat," ujar Vishnu di Jakarta Selatan, Sabtu (28/3/2026).

Ia menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir, Juwono memilih fokus pada proses pemulihan kesehatannya. Kondisi itu pula yang membuatnya jarang terlihat di ruang publik.

"Sehingga makanya beliau sudah hilang dari publik selama beberapa tahun ini karena fokus pada penyembuhannya," tutur Vishnu.

Jenazah Juwono Sudarsono Dimakamkan di TMP Kalibata, Upacara Pemakaman Dipimpin Menhan Sjafrie
Jenazah Eks Menhan Juwono Sudarsono Tiba di Rumah Duka
Karangan Bunga Berjejer di Rumah Eks Menhan Juwono Sudarsono
Profil Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan Era Gus Dur dan SBY
Jenazah Juwono Sudarsono Dimakamkan di TMP Kalibata Besok
Jenazah Juwono Sudarsono Akan Disemayamkan di Gedung Urip Sumoharjo Kemenhan
