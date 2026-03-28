Anak Ungkap Juwono Sudarsono 4 Tahun Berjuang Lawan Stroke Sebelum Meninggal (Jonathan Simanjuntak)

JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan), Juwono Sudarsono, diketahui telah lama berjuang melawan penyakit stroke sebelum wafat pada usia 84 tahun, Sabtu (28/3/2026).

Sang putra, Vishnu Juwono, mengungkapkan ayahnya telah menjalani perawatan medis selama empat tahun terakhir akibat kondisi tersebut.

"Sakitnya sudah, sebenarnya sudah berlangsung 4 tahun. Beliau menderita sakit stroke keempat," ujar Vishnu di Jakarta Selatan, Sabtu (28/3/2026).

Ia menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir, Juwono memilih fokus pada proses pemulihan kesehatannya. Kondisi itu pula yang membuatnya jarang terlihat di ruang publik.

"Sehingga makanya beliau sudah hilang dari publik selama beberapa tahun ini karena fokus pada penyembuhannya," tutur Vishnu.