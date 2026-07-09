Gempa Berkekuatan M4,7 Guncang Polewali Mandar

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 4,7 melanda wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada Kamis (9/7/2026). Menurut laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 08.09 WIB dengan kedalaman 13 kilometer.

"Telah terjadi gempabumi mag:4.7, lokasi gempa berada di laut 50 km Selatan Polewali Mandar, waktu: 09 Juli 2026 08:09:36 WIB, kedalaman:13 Km," tulis BMKG dalam keterangannya.

BMKG menjelaskan, getaran gempa turut dirasakan di beberapa wilayah dengan modified mercalli intensity (MMI) III-IV Majene, III-IV Polewali Mandar, III-IV Parepare, II-III Sidrap, II-III Mamuju, II-III Makassar, II-III Pangkep, dan II-III Gowa.

Artinya, skala II MMI merupakan getaran yang dirasakan oleh beberapa orang, serta benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

Skala III MMI, getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

Skala IV MMI merupakan ukuran getaran gempa bumi yang dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah dan beberapa orang di luar rumah pada siang hari, serta dapat membuat orang terbangun pada malam hari.

(Arief Setyadi )

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