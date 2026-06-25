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Kemlu Pastikan 3 WNI di Venezuela Aman Pascagempa Dahsyat M7,1

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |08:48 WIB
Kemlu Pastikan 3 WNI di Venezuela Aman Pascagempa Dahsyat M7,1
Gempa di Venezuela (Foto: AFP)
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JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengikuti dengan seksama perkembangan situasi pascagempa bumi berkekuatan M7,1 yang mengguncang wilayah pesisir utara Venezuela pada Rabu, 24 Juni 2026 pukul 15.04 waktu setempat.

Berdasarkan informasi dari otoritas setempat, pusat gempa terletak di wilayah pesisir utara, sekitar 28 kilometer sebelah barat komunitas Morón (dekat San Felipe/Montalbán), dengan kedalaman sekitar 10–13 kilometer.

"Pemerintah Indonesia melalui KBRI Caracas telah memastikan bahwa seluruh WNI yang terdata berada di Venezuela, yakni sebanyak 3 (tiga) orang, dalam kondisi aman, selamat, dan sehat," tegas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/6/2026).

Heni mengatakan gedung Kantor KBRI Caracas beserta Wisma Duta tidak mengalami kerusakan struktural yang berarti dan seluruh staf dalam keadaan selamat.

"KBRI Caracas telah melakukan koordinasi dan komunikasi cepat pasca-gempa. Jalur komunikasi darurat telah dibuka untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan pemutakhiran kondisi WNI secara berkala," ujarnya.

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Topik Artikel :
venezuela Gempa Venezuela gempa
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