Gempa Dangkal M4,9 Guncang Tanggamus Lampung, BMKG: Akibat Sesar Aktif

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,9 mengguncang Tanggamus, Lampung, pada pukul 04.10 WIB, Minggu (28/6/2026). BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 6.23 LS dan 104.72 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 83 km Tenggara Tanggamus, Lampung pada kedalaman 20 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar aktif wilayah setempat," ujar Kepala BBMKG Wilayah II Tangerang, Hartanto.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan di wilayah Bandar Lampung dengan Skala Intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

Kemudian, di wilayah Pesawaran dengan Skala Intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu), wilayah Tanggamus dengan Skala Intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).