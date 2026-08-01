Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Semarak HUT RI Tak Hanya di Lapangan, Mitra10 Hadirkan Keseruan di Area Belanja

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |09:00 WIB
Semarak HUT RI Tak Hanya di Lapangan, Mitra10 Hadirkan Keseruan di Area Belanja
Melalui rangkaian program Merdeka Sale pada 1–31 Agustus 2026, Mitra10 hadirkan promo bombastis. (Foto: dok Mitra10)
A
A
A

MAKASSAR – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia selalu identik dengan berbagai keseruan, mulai dari lomba 17 Agustus, kerja bakti, hingga berburu berbagai kebutuhan untuk mempercantik rumah dan lingkungan. Tahun ini, kemeriahan tersebut tidak hanya bisa dirasakan di lingkungan tempat tinggal, tetapi juga saat berbelanja di salah satu toko bahan bangunan dan perlengkapan terbesar di Indonesia, yakni Mitra10.

Melalui rangkaian program Merdeka Sale yang berlangsung sepanjang 1–31 Agustus 2026, Mitra10 menghadirkan promo bombastis untuk berbagai kebutuhan rumah dan bahan bangunan dengan konsep kemerdekaan. 

Merdeka Sale juga menawarkan pengalaman belanja yang lebih interaktif melalui Flash Sale, Shopping Race, Happy Hour, hingga kesempatan memperoleh voucher belanja dan berbagai penawaran spesial lainnya. Konsep ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat pengalaman berbelanja di Mitra10 selama bulan kemerdekaan terasa berbeda dibandingkan hari biasa.

"Semangat kemerdekaan selalu identik dengan kebersamaan dan antusiasme masyarakat. Melalui Merdeka Sale 2026, kami ingin menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih seru, tidak hanya lewat berbagai penawaran menarik, tetapi juga melalui aktivitas interaktif yang dapat dinikmati pelanggan bersama keluarga," ujar pihak Mitra10.

Belanja Jadi Lebih Seru Selama Merdeka Sale

(Foto: dok Mitra10)
(Foto: dok Mitra10)

Sebagai bagian dari rangkaian Merdeka Sale, Mitra10 menghadirkan berbagai aktivitas yang dapat dinikmati pelanggan selama bulan Agustus.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/340/3223413//grand_opening_mitra10_pengayoman_makassar_pada_11_14_juni_2026-BXVZ_large.jpg
Grand Opening Mitra10 Pengayoman, Hadirkan One Stop Shopping #SelengkapItu dan Promo Menarik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3189995//mitra10_shopvaganza-TG9t_large.jpg
Stok Terbatas! Antusiasme Shopvaganza Mitra10 Bikin Produk Premium Cepat Habis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187896//mitra10_trik_belanja-Sy0b_large.jpg
5 Trik Belanja di Mitra10 Paling Efektif di Akhir Periode Shopvaganza 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186583//shopvaganza_mitra10-7X9N_large.jpg
Stop Boros! Ini 5 Alasan Shopvaganza Mitra10 Jadi Kunci Belanja Cerdas Konsumen Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/340/3178580//mitra10_home_renovation_expo-Lbpr_large.JPG
Hanya Tersisa Hitungan Hari: Wujudkan Rumah Nyaman Anda di Mitra10 Home Renovation Expo sebelum 26 Oktober!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178233//mitra10_liburan_ke_eropa_shopvaganza-URgl_large.jpg
Belanja Kloset Ceramax, Menangkan Mobil Listrik hingga Liburan ke Eropa di Mitra10 Shopvaganza 2025!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement