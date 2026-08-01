Semarak HUT RI Tak Hanya di Lapangan, Mitra10 Hadirkan Keseruan di Area Belanja

MAKASSAR – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia selalu identik dengan berbagai keseruan, mulai dari lomba 17 Agustus, kerja bakti, hingga berburu berbagai kebutuhan untuk mempercantik rumah dan lingkungan. Tahun ini, kemeriahan tersebut tidak hanya bisa dirasakan di lingkungan tempat tinggal, tetapi juga saat berbelanja di salah satu toko bahan bangunan dan perlengkapan terbesar di Indonesia, yakni Mitra10.

Melalui rangkaian program Merdeka Sale yang berlangsung sepanjang 1–31 Agustus 2026, Mitra10 menghadirkan promo bombastis untuk berbagai kebutuhan rumah dan bahan bangunan dengan konsep kemerdekaan.

Merdeka Sale juga menawarkan pengalaman belanja yang lebih interaktif melalui Flash Sale, Shopping Race, Happy Hour, hingga kesempatan memperoleh voucher belanja dan berbagai penawaran spesial lainnya. Konsep ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat pengalaman berbelanja di Mitra10 selama bulan kemerdekaan terasa berbeda dibandingkan hari biasa.

"Semangat kemerdekaan selalu identik dengan kebersamaan dan antusiasme masyarakat. Melalui Merdeka Sale 2026, kami ingin menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih seru, tidak hanya lewat berbagai penawaran menarik, tetapi juga melalui aktivitas interaktif yang dapat dinikmati pelanggan bersama keluarga," ujar pihak Mitra10.

Belanja Jadi Lebih Seru Selama Merdeka Sale

(Foto: dok Mitra10)

Sebagai bagian dari rangkaian Merdeka Sale, Mitra10 menghadirkan berbagai aktivitas yang dapat dinikmati pelanggan selama bulan Agustus.