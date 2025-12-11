Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Stok Terbatas! Antusiasme Shopvaganza Mitra10 Bikin Produk Premium Cepat Habis

Atik Untari , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |15:09 WIB
Stok Terbatas! Antusiasme Shopvaganza Mitra10 Bikin Produk Premium Cepat Habis
Mitra10 Shopvaganza. (Foto: dok Mitra10)
JAKARTA - Musim promo akhir tahun dari Mitra10 kembali menjadi daya tarik utama bagi para pemburu kebutuhan renovasi rumah.

Melalui program Shopvaganza ditambah Christmas Sale, toko ritel bahan bangunan modern Mitra10 berhasil mencatat lonjakan transaksi signifikan, di mana kategori seperti keramik, cat, dan perlengkapan kamar mandi menjadi buruan terlaris.

Diskon agresif, harga spesial untuk anggota, hingga hadiah langsung, menjadi kombinasi amunisi yang ampuh meningkatkan minat belanja pelanggan.

Keramik dan Cat Rajai Penjualan

Sejak program promo besar digulirkan, terjadi peningkatan penjualan yang mencolok pada beberapa kategori produk. Menurut data internal perusahaan, produk yang paling dicari pengunjung dan mengalami lonjakan penjualan paling tinggi adalah cat, keramik granit, toilet dan wastafel, serta produk home appliances kecil seperti water heater.

Lonjakan ini, khususnya pada keramik granit dan cat, sangat dipengaruhi oleh kebutuhan renovasi musiman menjelang akhir tahun. Faktor yang membuat produk ini laris manis tak lain adalah skema diskon khusus anggota.

Halaman:
1 2 3
      
