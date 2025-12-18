Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Nusantara Regas Turun Tangan Salurkan Bantuan Tanggap Darurat di Sumatra

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |16:56 WIB
Nusantara Regas Turun Tangan Salurkan Bantuan Tanggap Darurat di Sumatra
Nusantara Regas salurkan bantuan tanggap darurat di Sumatra. (Foto: dok Nusantara Regas)
JAKARTA – PT Nusantara Regas (NR) menyalurkan bantuan logistik tanggap darurat bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra, meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penyerahan bantuan dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Posko BNPB, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Sabtu (13/12).

Bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Nusantara Regas dalam merespons kondisi darurat yang tengah dihadapi masyarakat.

Gerakan ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan konsistensi aksi seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memastikan keselamatan serta pemulihan warga terdampak bencana.

Berdasarkan data BNPB per 7 Desember 2025, total pengungsi akibat banjir dan longsor di wilayah Sumatra mencapai sekitar 845.000 jiwa. Curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem yang masih berpotensi berlanjut menjadikan dukungan logistik sebagai kebutuhan mendesak guna menjaga ketahanan dan keberlangsungan hidup para pengungsi.

Bantuan yang disalurkan Nusantara Regas berupa paket logistik makanan dan non-makanan dengan total berat sekitar 3,185 ton, yang mencakup kebutuhan pokok harian seperti bahan pangan siap saji, air minum, beras, susu untuk anak, serta perlengkapan pendukung lainnya. 

