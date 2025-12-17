Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Countdown Party Nuansa 80-an di ibis Jakarta Raden Saleh, Ada Voucher Menginap di Malaysia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |17:16 WIB
Countdown Party Nuansa 80-an di ibis Jakarta Raden Saleh, Ada Voucher Menginap di Malaysia
Countdown Party Bernuansa 80-an di ibis Jakarta Raden Saleh. (Foto: dok ibis Jakarta)
JAKARTA – ibis Jakarta Raden Saleh menggelar perayaan tahun baru bertema “Class of 80s – Let’s Glow into 2026!”, mengusung konsep pesta disco era 80-an dengan sentuhan neon glow dan hiburan modern.

Momentum pergantian tahun ini dikemas untuk dinikmati oleh keluarga, pasangan, maupun teman yang ingin merayakan momen spesial dalam atmosfer penuh warna, nostalgia, dan energi.

Paket perayaan ditawarkan mulai IDR877.000++, sudah termasuk satu malam menginap pada 31 Desember 2025 di kamar Standard serta akses Countdown Party untuk dua orang.

Malam pergantian tahun akan diisi dengan live DJ performance, signature neon mocktails, permainan interaktif, serta door prize, dengan grand prize berupa pengalaman menginap dua malam di Malaysia. Dekorasi tematik serta party kits turut menambah kemeriahan pesta.

Tamu yang tergabung dalam Accor Live Limitless (ALL) juga menikmati keuntungan eksklusif berupa tambahan diskon 5 persen hingga 15 persen khusus untuk ALL Accor+ Explorer.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
