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Polda Jateng Kirim 10 Truk Bantuan dan Tim Medis untuk Korban Gempa NTT

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |15:45 WIB
Polda Jateng Kirim 10 Truk Bantuan dan Tim Medis untuk Korban Gempa NTT
Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ribut Hari Wibowo (foto: dok ist)
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JAKARTA - Polda Jawa Tengah mengerahkan tim medis dan bantuan logistik ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut dikirim untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit pascabencana.

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ribut Hari Wibowo mengatakan, pengiriman bantuan merupakan bentuk kepedulian terhadap para korban terdampak gempa.

“Keluarga besar Polda Jawa Tengah turut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Kita berdoa semoga mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan segera dapat pulih serta kembali menjalani kehidupan dengan baik,” kata Ribut, Senin (17/8/2026).

Dalam momentum HUT ke-81 RI, sebanyak 10 truk dan satu mobil boks dikirim membawa berbagai kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak gempa.

Ribut menegaskan, bantuan yang dikirim tidak hanya berdasarkan ketersediaan logistik, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lokasi bencana.

“Semalam saya sudah berkomunikasi dengan Wakapolda Nusa Tenggara Timur untuk merinci kebutuhan apa saja yang paling diperlukan saat ini. Sebagian kita kirim melalui truk, sementara sebagian lainnya akan menyusul. Untuk efisiensi, personel kami juga akan menuju lokasi dan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dari tempat terdekat,” ujar Ribut.

 

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Topik Artikel :
BMKG Polda Jateng Gempa NTT Gempa
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