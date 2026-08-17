Heningkan Cipta HUT Ke-81 RI, Prabowo Doakan Pahlawan dan Korban Bencana Sumatera hingga NTT

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajak peserta Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan RI, untuk mendoakan para pahlawan kemerdekaan serta masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Prabowo, saat memimpin prosesi mengheningkan cipta dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).

Prabowo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara meminta seluruh peserta menundukkan kepala untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga bagi kemerdekaan Indonesia.

"Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia serta mendoakan saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, NTT dan wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai," kata Prabowo dari atas mimbar.

Seluruh peserta upacara kemudian mengheningkan cipta. Suasana di halaman Istana Merdeka tampak khidmat.

Sebelumnya, upacara diawali dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Inf Priyo Handoyo kepada Presiden Prabowo.