Gempa M 6,1 Guncang Nias Sumut, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa kekuatan M 6,1 mengguncang Nias, Sumatera Utara (Sumut) pada Selasa, (18/8/2028) pukul 13.02 WIB. Menurut informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pusat gempa berada di 147 km Tenggara Nias Sumut pada koordinat 0.65 Lintang Selatan – 98.32 Bujur Timur dan tidak berpotensi tsunami.

“Info Gempa Mag:6.1, 18-Agu-26 13:02:23 WIB, Lok:0.65 LS,98.32 BT (147 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT), Kedlmn:29 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Rahman Asmardika)

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