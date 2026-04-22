Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi kondisi berawan, dengan potensi hujan di sejumlah wilayah, pada Rabu (22/4/2026).

Pada pagi hari, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan tebal. Namun, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca kembali didominasi berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Suhu udara di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor diperkirakan berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celsius, sementara wilayah lainnya berada pada kisaran 24 hingga 34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diperkirakan cukup tinggi, berada pada rentang 55 hingga 98 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah barat laut hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 15 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, khususnya di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada pagi hari, serta sebagian wilayah Jabodetabek pada siang hingga sore hari.

(Awaludin)

