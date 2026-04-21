Prakiraan Cuaca Jabodetabek: Waspada Hujan Disertai Petir pada Sore Hari

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |05:05 WIB
Cuaca di Jabodetabek (foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa, 21 April 2026 didominasi kondisi berawan hingga cerah berawan sejak dini hari hingga pagi.

Pada dini hari, cuaca secara umum berada dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Memasuki pagi hari, cuaca diprediksi cerah berawan hingga berawan. Namun, menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca kembali didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Meski demikian, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Bekasi.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celsius. Adapun wilayah lainnya di Jabodetabek berada pada rentang suhu 24 hingga 32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan udara mencapai 62 hingga 98 persen.

Angin permukaan umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 kilometer per jam.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jabodetabek.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213576//gempa_jepang-j8vS_large.jpg
Gempa M7,4 Guncang Jepang, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213483//gempa-Qpze_large.jpg
Gempa M5,1 Guncang Keerom Papua, Kedalamannya 153 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213448//gelombang_tinggi-Bzw5_large.jpg
Waspada, Gelombang 4 Meter Potensi Terjang Laut Indonesia hingga 22 April
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213439//cuaca-yDF8_large.jpg
Waspada! Hujan Lebat Intai Sejumlah Wilayah Indonesia Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/338/3213377//hujan-BhmP_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan di Sore Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/340/3213323//gempa-ivHB_large.jpg
Gempa M5,9 Guncang Nias Utara Terasa di Berbagai Daerah
