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Ramalan Cuaca, Jabodetabek Cerah Sepanjang Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |06:01 WIB
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Cerah Sepanjang Hari Ini
Cuaca cerah (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (8/6/2026) cerah hingga cerah berawan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca cerah diprakirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, wilayah Kepulauan Seribu diprediksi berawan.

Untuk wilayah Bogor, BMKG memprakirakan cuaca cerah di Kabupaten Bogor. Adapun Kota Bogor diprediksi mengalami cuaca cerah berawan.

Selanjutnya di wilayah Bekasi, baik Kabupaten Bekasi maupun Kota Bekasi diprakirakan mengalami cuaca cerah sepanjang hari.

Sementara Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diprediksi cerah, sedangkan Kabupaten Tangerang diprakirakan cerah berawan.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG cuaca
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