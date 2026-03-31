Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

JAKARTA - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Selasa, 31 Maret 2026, didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat diprediksi berawan sepanjang hari.

Untuk wilayah penyangga, hujan ringan juga berpotensi mengguyur sebagian besar daerah. Di Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi diprakirakan mengalami hujan ringan.

Sedangkan di wilayah Banten, kondisi cuaca cenderung berawan terjadi di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Adapun hujan ringan diprediksi turun di Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

