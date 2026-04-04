Iran Tembak Jatuh Jet Tempur Siluman F-15, Ini Respons AS

JAKARTA - Iran menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat (AS). Sejumlah sumber di AS membenarkan peristiwa ini.

Pasukan AS telah meluncurkan upaya pencarian dan penyelamatan. Dilaporkan, satu dari dua awak pesawat telah diselamatkan dan berada di tahanan AS. Awak pesawat itu masih hidup dan menerima perawatan medis.

Salah satu sumber AS juga membenarkan, pesawat tersebut adalah jet tempur F-15E Strike Eagle, melansir CNN, Sabtu (4/4/2026). Jet tempur itu dapat melakukan misi udara-ke-udara dan udara-ke-darat. F-15 biasanya diawaki oleh seorang pilot dan seorang petugas sistem senjata.

Upaya penyelamatan potensial tampaknya terekam dalam video yang diunggah ke media sosial.

Kantor berita Tasnim yang dikelola pemerintah Iran mengatakan bahwa pencarian terhadap awak pesawat yang hilang "sejauh ini belum berhasil."

Terpisah, di Fars News, seorang pembawa berita mengatakan bahwa hadiah ditawarkan bagi siapa pun yang menangkap "pilot musuh."

Belum jelas di mana tepatnya di Iran jet tersebut jatuh.

“Presiden Trump telah diberi pengarahan,” kata sekretaris pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, kepada CNN.

Militer AS dan Gedung Putih belum berkomentar tentang situasi atau status awak pesawat.

Video yang dilacak lokasinya menunjukkan beberapa pesawat militer terbang rendah di atas Provinsi Khuzestan di Iran tengah sebagai bagian dari operasi pencarian dan penyelamatan.

Dalam video tersebut, satu pesawat terlihat terbang rendah di atas tanah sementara dua helikopter mengikuti di belakangnya – formasi yang sesuai dengan operasi pengisian bahan bakar di udara. Video tersebut diambil di sebuah jembatan di atas sungai Karoon, yang berjarak sekitar 470 km selatan Teheran.

Insiden ini menandai pertama kalinya pesawat AS ditembak jatuh di Iran selama konflik. Di awal perang, tiga F-15 secara keliru ditembak jatuh dalam insiden tembakan salah sasaran oleh pertahanan udara Kuwait.