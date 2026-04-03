Perang Hari Ke-35 : Rudal Iran Hantam Israel dan Teluk, Korban Tewas Tembus 1.900 Orang

JAKARTA – Perang Amerika Serikat (AS) – Israel dengan Iran telah memasuki hari ke-35 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Presiden AS Donald Trump pada Rabu, (1/4/2026) mengatakan bahwa AS akan menarik diri dari Iran setelah dua atau tiga pekan, tetapi pengeboman dan serangan dari kedua belah pihak masih intensif.

Teheran menembaki target di seluruh Timur Tengah sementara serangan udara Amerika dan Israel menghantam Iran pada Jumat, (3/4/2026) pagi. Sementara itu Dewan Keamanan PBB bersiap untuk bertemu membahas situasi di Selat Hormuz yang saat ini ditutup oleh Iran.

Meskipun klaim dari AS dan Israel bahwa kemampuan militer Iran hampir hancur, Teheran terus menekan Israel dan negara-negara tetangga Arab di Teluk. Bahrain dan Kuwait sama-sama melaporkan serangan udara dari Iran pada pagi hari, sementara Israel memperingatkan adanya rudal yang datang.

Sementara di Iran, para aktivis melaporkan serangan di sekitar Teheran dan kota Isfahan di bagian tengah, tetapi belum jelas apa yang menjadi sasaran.

Serangan Iran terhadap infrastruktur energi di kawasan Teluk dan cengkeramannya yang kuat di Selat Hormuz, yang dilalui seperlima minyak dan gas alam dunia pada masa damai, telah menyebabkan harga minyak meroket dan berdampak pada perekonomian global.