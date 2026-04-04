Jejak Berdarah Pulan Wonda Anggota KKB yang Tembaki Tito Karnavian

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz menangkap sekaligus melumpuhkan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XII Lanny Jaya, Pulan Wonda alias Kamenak. Dalam perjalanannya, Pulan diketahui memiliki rekam jejak berdarah terkait aksi teror.

Salah satu yang menyedot perhatian paling besar adalah aksi teror penembakan terhadap rombongan Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Papua.

Adapun rekam jejak Pulan Wonda alias Kamenak di antaranya:

Tahun 2010 – Kampung Wandenggobak, Distrik Mulia (warga sipil)

Korban: Lince Telenggen (luka), Yainal (MD), Ahmad Solehan (MD), Yokilekwo (luka)

Tahun 2010 – Kampung Lumbuk, Tingginambut (aparat Polri)

Korban: Bripka Kamarul Huda (luka), Brigadir Adam Anoh (luka), Brigadir Hairudin Hamid (luka)