Breaking News! Komandan KKB Papua yang Tembaki Tito Karnavian Dilumpuhkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |14:21 WIB
JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz melumpuhkan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XII Lanny Jaya, Pulan Wonda alias Kamenak. Ia diketahui terlibat beberapa aksi teror yang membahayakan.

Pelaku diduga diketahui memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata, termasuk keterlibatannya dalam penembakan terhadap rombongan Kapolda Papua saat itu, Jenderal (Purn) Tito Karnavian--kini Mendagri--, pada 28 November 2012 di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya.

"Dimana penangkapan dilakukan pada Kamis 2 April 2026, sekitar pukul 12.27 WIT, tim melaksanakan pemantauan di wilayah Kota Mulia Kab. Puncak dan mendeteksi keberadaan pelaku di sebuah bengkel motor," kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2026 Kombes Yusuf Sutejo, Jumat (3/4/2026).

Pulan Wonda alias Kamenak merupakan anggota aktif kelompok bersenjata KKB Kodap XII Lanny Jaya, yang diketahui memiliki mobilitas tinggi dan terlibat dalam berbagai aksi penyerangan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat sipil di wilayah Puncak Jaya dan Lanny Jaya.

"Tim kemudian melakukan penyekatan. Saat pelaku melintas menggunakan sepeda motor, yang bersangkutan menabrak kendaraan petugas dan berupaya melarikan diri," ujarnya.

Karena berusaha melarikan diri dan membahayakan nyawa petugas, Pulan akhirnya harus dilumpuhkan oleh timah tajam aparat.

 

