HOME NEWS NUSANTARA

Gubsu Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam I/BB, Sumut Solid Atasi Bencana

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |08:38 WIB
Gubsu Bobby Nasution Lepas Sambut Pangdam I/BB, Sumut Solid Atasi Bencana
Gubsu Bobby Nasution lepas sambut Pangdam I/BB. (Foto: dok Diskominfo Sumut)
A
A
A

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan interaksi antar unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai kunci utama keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumut.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution pada acara Lepas Sambut Panglima Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan dari Mayjen (TNI) Rio Firdianto kepada Mayjen (TNI) Hendy Antariksa, di Balai Prajurit Kodam I/BB, Jalan Gatot Subroto, Medan, Minggu (14/12/2025).

“Selamat datang di Sumatera Utara kepada Bapak Mayjen TNI Hendy Antariksa sebagai Pangdam I/BB. Selamat bertugas,” ucap Bobby.

Bobby berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dengan Kodam I/BB dapat terus terjalin sejalan dengan tagline Kolaborasi Sumut Berkah, guna menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.

Kepada Mayjen (TNI) Rio Firdianto yang kini menjabat sebagai Asisten Intelijen Panglima TNI, Bobby menyampaikan apresiasi dan doa terbaik.

Halaman:
1 2 3
      
