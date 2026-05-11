Grace Natalie Sebut Tidak Pernah Punya Masalah dengan JK

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie menyebutkan, siap berkomunikasi dengan mantan Wapres RI, Jusuf Kalla atau JK soal video komentarnya atas video viral JK di media sosialnya. Terlebih, dia tak pernah punya persoalan apapun dengan JK selama ini.

"Sejauh ini belum, tapi kalau beliau terbuka ya ayo, mari. Saya nggak pernah ada masalah sama Pak JK, kebetulan juga sudah agak lama nggak ketemu beliau. Nggak pernah punya masalah, bisa cek track record pribadi saya, saya nggak pernah punya masalah apapun dengan Pak JK," ujarnya pada wartawan, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, hingga kini belum ada komunikasi antara dia dengan JK kaitannya video viral ceramah JK tersebut. Terlebih, video komentarnya tentang video viral JK itu hanya berisi kata-kata normal saja.

Dia menerangkan, siap saja jika harus memberikan penjelasan atas video komentarnya itu terhadap JK secara langsung. Namun, setahu dia, bukan JK yang melaporkan dirinya ke polisi atas video komentarnya tersebut.

"Sejauh ini belum ada komunikasi kalau dari sayanya, tentu saya terbuka kalau mau diskusi, saya juga tidak pernah ada masalah apapun gitu kan sama Pak JK sebagai pribadi, pernyataan saya pun juga normal-normal saja," tuturnya.