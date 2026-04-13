HOME NEWS NASIONAL

Aliansi Advokat Lintas Agama Somasi JK karena Ceramahnya di UGM, Ini Alasannya

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |18:14 WIB
JAKARTA – Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia (AALAI) melayangkan somasi terbuka kepada mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) terkait beredarnya video ceramah yang dinilai menimbulkan polemik antarumat beragama.

Ketua AALAI, Zevrijn Boy Kanu menyampaikan, somasi ini diberikan setelah muncul penafsiran di masyarakat yang mengaitkan ajaran agama tertentu dengan tindakan kekerasan.

“Dengan hormat, kami yang bergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Jusuf Kalla atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam,” ujarnya saat membacakan somasi di Jakarta Timur, Senin (13/4/2026).

Ia mengatakan, pernyataan yang menyangkut ajaran agama merupakan isu yang sangat sensitif dan tidak bisa disampaikan secara sembarangan, terlebih oleh tokoh nasional seperti JK.

“Kami berpandangan bahwa pernyataan yang berkaitan dengan ajaran agama merupakan hal yang sangat prinsipil dan sensitif sehingga menuntut tingkat kehati-hatian, akurasi, dan tanggung jawab publik yang tinggi, terlebih apabila disampaikan oleh tokoh nasional,” lanjutnya.

