Respons Pernyataan JK Soal Jasa Jadikan Presiden, Jokowi: Saya Hanya Orang Kampung

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons santai pernyataan mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. Jokowi menyebut dirinya bukan siapa-siapa dan hanya orang kampung.

“Ya saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung,” ucap Jokowi saat dijumpai di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Senin (20/4/2026).

Saat ditanya terkait kembali viralnya pernyataan JK yang menyebut Jokowi bisa menghancurkan negeri ini, Jokowi menegaskan bahwa yang menilai bukan dirinya.

“Yang menilai bukan saya,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga berbicara mengenai penerbitan restorative justice (RJ) untuk Rismon Sianipar. Ia mengemukakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Polda Metro Jaya. Jika RJ sudah keluar, maka artinya sudah jelas dan selesai.