Momen Prabowo Lepas dan Lempar Baju Safari Miliknya untuk Buruh

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Monas, Jumat (1/5/2026). Prabowo tiba-tiba melempar baju kepada para buruh.

Momen tersebut terjadi setelah Prabowo menyampaikan pidato di hadapan puluhan ribu buruh yang memadati lokasi acara.

Setelah turun dari podium dan menyapa peserta di atas panggung, ia tampak membuka satu per satu kancing baju safari yang dikenakannya.

Namun tidak lama kemudian, baju safari berwarna cokelat muda itu dilepas dan dilempar ke arah kerumunan buruh di bawah panggung. Aksi tersebut langsung disambut antusias oleh para buruh yang berebut untuk mendapatkan baju tersebut.

Setelah melepas bajunya, Prabowo terlihat hanya mengenakan kaus polos hitam. Suasana pun semakin meriah dengan sorak sorai dari para peserta yang menyaksikan langsung momen tersebut.

(Fahmi Firdaus )

