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Pramono Ganti Nama Halte Transjakarta Depan KPK Jadi Setiabudi Integritas

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |16:52 WIB
Pramono Ganti Nama Halte Transjakarta Depan KPK Jadi Setiabudi Integritas
Pramono Ganti Nama Halte Transjakarta Depan KPK Jadi Setiabudi Integritas/Okezone
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JAKARTA  - Halte bus Transjakarta Setiabudi, Jakarta Selatan, resmi berganti nama menjadi 'Setiabudi Integritas'. Peresmian ini dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Minggu (21/6/2026).

"Tadi bersama dengan Bapak Ketua KPK, kita baru saja meresmikan Halte Setiabudi Integritas menjadi nama tempat ini, dan juga nanti ada halte kecil menjadi Halte Integritas 1,” kata Pramono di lokasi.

“Inilah sebagai komitmen kerjasama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan Komisi Pemberantasan Korupsi," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut jika penamaan Halte Setiabudi Integritas ini menunjukkan  bahwa ada kolaborasi, komitmen, dan kerja sama diantara semua pihak.

Setyo menyatakan bahwa integritas itu tidak hanya berangkat dari ruang rapat atay ruang kerja saja, tetapi juga bisa dimulai dari jalan raya, termasuk di halte bus Transjakarta.

"Tadi saya sampaikan bukan hanya sekedar naik turun di halte saja, tapi bisa berinteraksi, bisa melakukan sebuah komunikasi, dialek dan lain-lain, dan itu merupakan sebuah kontribusi yang sangat positif dan nyata untuk negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga perilaku antikorupsi yang berintegritas," ujarnya.

 

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