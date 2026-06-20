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KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor: Rumah Gazalba Saleh Terjual Rp6,2 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |17:13 WIB
KPK Lelang Barang Rampasan Koruptor: Rumah Gazalba Saleh Terjual Rp6,2 Miliar
Gedung KPK (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut melelang rumah milik eks Hakim Agung Gazalba Saleh. Rumah mewah tersebut terjual dengan harga Rp6,2 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan angka tersebut mengalami peningkatan dari harga limit Rp6 miliar. "Rumah milik terpidana Gazalba Saleh yang dilelang melalui KPKNL Bekasi juga berhasil terjual seharga Rp6,2 miliar," kata Budi, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Dalam periode lelang Juni 2026 ini, beberapa barang rampasan terjual dengan nilai berlipat-lipat dari harga limit. Seperti iPhone XS 64 GB yang terjual Rp34 juta, padahal dibuka dengan harga Rp231 ribu.

Kemudian, iPhone 13 Pro Max kapasitas 1 TB yang laku terjual di angka Rp17,8 juta dari harga limit Rp5,8 juta. Selanjutnya, mesin kopi merek La Marzocco yang terjual Rp108,7 juta dari harga awal Rp77,6 juta.

Selain itu, turut terjual iPhone 13 Pro Max di angka Rp9,38 juta dari harga limit Rp1,9 juta. Barang ini merupakan wanprestasi dari lelang sebelumnya.

Berdasarkan perhitungan hasil lelang sementara, KPK berhasil membukukan nilai sekitar Rp39,8 miliar, dengan rincian dari KPKNL Jakarta III Rp8,2 miliar; KPKNL Bekasi Rp6 miliar; KPKNL Bogor Rp250 juta; KPKNL Cirebon Rp16,6 miliar; KPKNL Semarang Rp829 juta; KPKNL Purwokerto Rp3,1 miliar; KPKNL Denpasar Rp3,3 miliar; KPKNL Medan Rp1,3 miliar; KPKNL Ambon Rp152 juta; dan Banjarmasin Rp32 juta.

"Angka ini masih bersifat sementara karena para pemenang lelang wajib menyelesaikan pelunasan paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang, yaitu hingga 25 Juni 2026," ucapnya.

(Arief Setyadi )

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