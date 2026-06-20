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Fantastis! iPhone XS Harga Awal Rp231 Ribu Laku Rp34 Juta di Lelang KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |11:19 WIB
Fantastis! iPhone XS Harga Awal Rp231 Ribu Laku Rp34 Juta di Lelang KPK
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang sejumlah barang rampasan dari perkara korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada lelang periode Juni 2026, KPK melelang 108 lot yang terdiri dari 76 lot barang tidak bergerak dan 32 lot barang bergerak.

Lelang dilaksanakan secara daring melalui 13 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yakni KPKNL Jakarta III, Bogor, Bekasi, Cirebon, Semarang, Purwokerto, Surakarta, Denpasar, Kisaran, Medan, Ambon, dan Banjarmasin. Sementara itu, khusus lelang di KPKNL Tangerang I akan digelar pada 23 Juni 2026.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan terdapat sejumlah barang yang terjual jauh di atas harga limit. Salah satunya telepon genggam iPhone XS berkapasitas 64 GB yang menjadi lot termurah dalam lelang di KPKNL Jakarta III.

“Pada saat penutupan lelang, telepon genggam merek iPhone (XS) kapasitas 64 GB dengan harga limit Rp231 ribu, yang merupakan lot termurah, laku terjual dengan penawaran tinggi di angka Rp34 juta,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Selain itu, iPhone 13 Pro Max berkapasitas 1 TB juga terjual hampir tiga kali lipat dari harga limitnya. Ponsel tersebut laku Rp17,8 juta dari harga awal Rp5,8 juta.

Barang lain yang menarik minat peserta lelang adalah mesin kopi merek La Marzocco. Aset tersebut diikuti oleh 27 penawar dan akhirnya terjual Rp108,7 juta dari harga limit Rp77,6 juta.

 

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Topik Artikel :
iPhone KPK Lelang KPK lelang
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