Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Kantor Imigrasi Jaksel Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |21:14 WIB
KPK Geledah Kantor Imigrasi Jaksel Terkait Kasus Dugaan Pemerasan Izin Tinggal WNA
KPK Geledah Kantor Imigrasi Jaksel (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026). Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang turut menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, proses penggeledahan baru selesai pada Selasa malam, sekitar pukul 18.00 WIB.

"Itu baru selesai tadi sekitar jam 6 habis Magrib. Tim masih melakukan kegiatan penggeledahan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan," kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK.

Meski demikian, KPK belum mengungkap barang-barang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Hasilnya akan disampaikan setelah proses administrasi selesai.

"Ini mungkin nanti hasilnya karena sedang proses terakhir, nanti mungkin akan ada update hasil-hasil penggeledahannya yang disampaikan oleh Jubir," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
silmy karim Imigrasi Jaksel KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/337/3234195//tersangka_korupsi_pengadaan_digitalisasi_spbu-nzlv_large.jpg
KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pengadaan Digitalisasi SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233907//kpk-HtGa_large.jpg
Staf KPK dari Unsur Polri Diduga Peras Bupati Pemalang, Dewas: Masih Kami Kaji!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233956//kpk-N5CX_large.jpg
Usut Kasus Dana Hibah, KPK Panggil Anggota DPR Anwar Sadad 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233932//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-ynlq_large.jpg
Geledah Rumah Bupati Pemalang, KPK Sita 4 Moge, Mobil hingga Logam Mulia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233916//roy_suryo-Hhwg_large.jpg
Roy Suryo Sebut Keterangan Ahli Polda Metro Justru Menguntungkan Pihaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233915//gus_yaqut-ZKcG_large.jpg
Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Segera Disidangkan, Kubu Gus Yaqut Siap Bongkar Fakta di Pengadilan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement