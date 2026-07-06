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Momen Jet Tempur Kawal Kedatangan PM India saat Memasuki Langit Nusantara

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |23:04 WIB
Momen Jet Tempur Kawal Kedatangan PM India saat Memasuki Langit Nusantara
Momen jet tempur kawal kedatangan PM India saat memasuki langit nusantara (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Perdana Menteri India (PM) Narendra Modi di Indonesia pada Senin (6/7/2026), yang menandai eratnya hubungan kedua negara. Kedatangan PM Modi ke Indonesia dalam rangka melakukan kunjungan kenegaraan selama tiga hari.

Sebagai bentuk penghormatan, pesawat yang membawa PM India dikawal secara khusus oleh tiga pesawat tempur F-16 dan dua pesawat tempur Sukhoi saat memasuki wilayah udara Indonesia. Pesawat yang membawa PM Modi mendarat sekitar pukul 17.20 WIB di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Penyambutan Presiden Prabowo secara langsung di bawah tangga pesawat menunjukkan penghormatan kenegaraan yang memperlihatkan kedekatan dan rasa hormat Indonesia kepada India. Di bawah tangga pesawat, kedua pemimpin saling berjabat tangan dan berbincang sambil saling melempar senyum hangat.

Setelah itu, kedua pemimpin berjalan berdampingan melewati pasukan jajar kehormatan dengan iringan musik instrumental dari korps musik dan dentuman meriam salvo sebanyak enam kali.

Turut hadir menyambut kedatangan PM Modi, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Duta Besar India untuk Indonesia Shri Sandeep Chakravorty, Duta Besar India untuk ASEAN Shri Srinivas Gotru, dan Atase Pertahanan India untuk Indonesia Captain Shiv Kumar.

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