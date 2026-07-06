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Prabowo: Indonesia-Singapura Sepakat Jaga Keamanan Selat Malaka dari Perompak!

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |17:00 WIB
Prabowo: Indonesia-Singapura Sepakat Jaga Keamanan Selat Malaka dari Perompak!
Prabowo: Indonesia-Singapura Sepakat Jaga Keamanan Selat Malaka dari Perompak!
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JAKARTA - Indonesia dan Singapura sepakat untuk menjaga keamanan dan perdamaian di Selat Malaka. Kedua negara juga berkomitmen menjaga Selat Malaka dari polusi, kecelakaan, serta perompakan.

Demikian disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong usai Leaders' Retreat Indonesia–Singapura di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Prabowo mengatakan bahwa dalam kembali pertemuannya dengan PM Wong menegaskan sikap Indonesia dan Singapura mengenai Selat Malaka.

"Indonesia dan Singapura adalah negara yang berbatasan langsung di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak," kata Prabowo.

"Kita harus memelihara keamanan dan perdamaian di selat tersebut, termasuk menjaga dari polusi, kecelakaan, serta perompakan. Hal ini merupakan kepentingan yang sangat vital bagi negara-negara di sekitar Selat Malaka," ujarnya.

Prabowo menambahkan, Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan pengelolaan Selat Malaka tetap sejalan dengan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk memastikan, sesuai dengan UNCLOS 1982, bahwa Selat Malaka akan selalu terbuka bagi semua, aman, dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukan akses. Saya kira itu adalah ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura," ujarnya.

 

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